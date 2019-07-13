شكرا لقرائتكم خبر عن هاني مسهور : قطر عنصر مشترك بين خلية إخوان الكويت والأسلحة بعدن والان مع التفاصيل
قال الكاتب الصحفي، هاني مسهور، أن قطر هي العنصر المشترك بين خلية الإخوان التي تم ضبطها في الكويت، والأسلحة التي ضبطت في عدن .
وذكر مسهور في تغريدة له بتويتر، "ما بين القبض على خلية الاخوان في الكويت وضبط الاسلحة في عدن عنصر مشترك يتمثل في التمويل القطري للجماعة الإرهابية".
وأكد مسهور أن تفعيل إجراءات المقاطعة لدولة قطر باتت الأكثر أهمية لمستقبل المنطقة .. لافتاً إلى أنه بدون اجتثاث الإخوان ستظل منافذ الإرهاب مفتوحة .
وأعلنت السلطات الكويتية، ضبط خلية من الإخوان المطلوبين للسلطات المصرية، بالتزامن مع ضبط أسلحة عليها شعار الجيش القطري في أحد الأوكار الإرهابية في عدن .
كانت هذه تفاصيل خبر هاني مسهور : قطر عنصر مشترك بين خلية إخوان الكويت والأسلحة بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.