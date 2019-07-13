شكرا لقرائتكم خبر عن مُحللة أمريكية تُحذر من أغراض مشبوهة وراء التبرعات القطرية والان مع التفاصيل

حذرت مُحللة أمريكية من أغراض مشبوهة وراء التبرعات القطرية.

وتحدثت محللة أمريكية عن الأموال القطرية التي تصرف بشكل هدايا وتبرعات على الجامعات الأمريكية الكبرى، مطالبة أمير قطر بتنظيف الهدايا التي يقدمها للجامعات والمدارس.

ووفقاً لموقع «العربية نت»، نشرت فارشا كودوفايور، كبيرة محللي الأبحاث والمتخصصة في الشأن الخليجي بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD، مقالاً في موقع «فوكس نيوز»، تحث الإدارة الأمريكية على اتخاذ مواقف حازمة تجاه التمويل القطري، محذرة من أغراض مشبوهة وراء التبرعات لمدارس وجامعات أمريكية، ودعت إلى ضرورة التحقق من طبيعة الأبحاث العلمية التي تمولها قطر في الجامعات الأمريكية، فضلاً عن إجراء مراجعة دقيقة لكل ما أسهمت به مؤسسة قطر في مجال المناهج المدرسية الخاصة ببرامج تعليم اللغة العربية.

وبحسب المحللة، فإنه من المثير للمخاوف والريبة أن قطر بدلاً من المساعدة في توضيح الأمور، تحارب الشفافية، ما سينعكس بشكل سلبي على الحرية الأكاديمية، وجدول أعمال الأبحاث التي تمولها قطر.

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وتوضح كودوفايور أنه إذا لم تثر مشكلة السرية إنذاراً بالخطر، فيجب على أقل تقدير أخذ عدة حقائق في الاعتبار، منها أن مؤسسة قطر تشتهر باستضافة دعاة متطرفين ينشرون خطاب الكراهية في مسجدها الأنيق في المدينة التعليمية بالدوحة، والذي يبث فعالياته مباشرة عبر الأقمار الصناعية إلى الجامعات المذكورة في الولايات المتحدة.

وتقول كودوفايور، إذا قامت إحدى المنظمات بتمويل مثل هذا النوع من التطرف، فمن الضروري أن يعرف الشعب الأمريكي مصلحة أي نوع من البرامج تقوم بتمويله في الجامعات الأمريكية. ويجب أن يكون واضحاً أيضاً أن العطاء الخيري في قطر ليس إيثاراً، وإنما هو وسيلة تأمل الجهة المانحة من خلال تبرعاتها أن تشجع صناع القرار الأمريكيين على التغاضي عن الأعمال الشنيعة التي تقوم بها قطر في الخارج.

وتقول المحللة، لم تنج المدارس الحكومية الأمريكية من تدخلات غير مرحب بها، فبحسب ما نشرته «وول ستريت جورنال» تبرعت مؤسسة قطر، من خلال فرعها التابع لمؤسسة قطر الدولية QFI، بأكثر من 30 مليون دولار للمدارس الحكومية في تكساس، وأوريجون، وأريزونا، وأماكن أخرى لتعليم اللغة العربية.

وتختم كودوفايور مقالها بالقول، تشغل قطر مساحة أصغر من كونيتيكت، ولكن لديها احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي، كما يستحوذ أميرها على سلطات مطلقة، ولكن تمتلك الولايات المتحدة القدرة على إملاء شروطها على قطر، ولا ينبغي أن يتردد الرئيس ترامب في القيام بذلك.