شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثوري الإيراني يُعلن قصف مواقع للمعارضة بكردستان العراق والان مع التفاصيل

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني عن قصف مواقع للمعارضة الإيرانية، التي يصفها بأنها «جماعات إرهابية»، على الحدود وداخل إقليم كردستان العراق، بالصواريخ، والمدفعية، أسفر عن مقتل وجرح عدة أشخاص.

وقال «الحرس» في بيان، أمس : «قصفنا مراكز التنظيمات المسلحة المتواجدة على حدود إقليم كردستان بالصواريخ والمدفعية».

وأضاف البيان: «تم قتل وجرح عدد كبير من المسلحين في هذه العملية التي جاءت رداً على مقتل 3 من عناصر «الحرس الثوري» قبل أيام في مدينة بيرانشهر قرب الحدود العراقية».

وأوضح أن: «العملية الصاروخية والمدفعية «للحرس الثوري» طالت مناطق داخل إقليم كردستان، وجاءت بعد عدة تحذيرات إيرانية لسلطات الإقليم بضرورة منع نشاط التنظيمات المسلحة ضد ايران».