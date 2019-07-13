شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 22 شخصاً بألغام الحوثي في الحديدة والان مع التفاصيل
تسببت ألغام ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بمقتل 22مواطن في الحديدة وإصابة العشرات بجروح متنوعة .
وذكر مراسل العربية في اليمن، أن الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في قرية "المسنئ" بمحافظة الحديدة تسببت بمقتل 22 شخصاً وإصابة العشرات بجروح متنوعة.
كما أضاف مراسل العربية أن الميليشيا عمدت أيضا إلى زرع الألغام الفردية في منازل المواطنين، وكذلك الألغام المضادة للدروع في كل مكان، حتى في المقبرة.
يشار إلى أن الميليشيات كانت قد جعلت من قرية المسنئ منطقة عسكرية محظورة.
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