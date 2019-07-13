شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الإنتقالي الجنوبي يدشن فعاليات مهرجان البلدة السياحي في المكلا والان مع التفاصيل

دشنت القيادتان المحليتان للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، ومديرية المكلا، فعاليات مهرجان البلدة السياحي 2019، صباح اليوم السبت، تحت شعار (شواطئنا أجمل) بمدينة المكلا.

وشهد حفل التدشين، الذي حضره عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عقيل محمد العطاس، ورئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، وعدد كبير من أعضاء الجمعية الوطنية والقيادات المحلية بالمحافظة والمديريات وحضور شعبي كبير، فقرات تراثية متميز تحكي التاريخ البحري القديم لحضرموت ومناطق الساحل، ادخلت الفرحة والبهجة على كل الحاضرين.

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وأكد عقيل العطاس:" أن موسم البلدة هو متنفس سياحي للاستمتاع بالأجواء الرائعة فيه، حيث تكون مياه البحر باردة ومنعشة وذو فائدة صحية".

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر قائلاً: نشعر بفرحة غامرة عندما نرى الناس مبتهجين فرحين ينزلون إلى الشواطئ للاغتسال والسباحة في مياه البحر الباردة، ليخفف عنهم حرارة الجو ويزيدهم نشاطاً ويقضون أوقاتا ممتعة".

يذكر أن مهرجان البلدة السياحي الذي يرعاه هذا العام المجلس الانتقالي الجنوبي، قد شهد إقبالاً كبيراً من الكثير من الأسر والعائلات، وحضيت فعالية التدشين بحضور لافت وكبير من وسائل إعلام عربية ودولية ومحلية.