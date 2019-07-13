شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: حملات واسعة ستبدأ الأحد لترحيل آلاف المهاجرين والان مع التفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أن حكومته ستبدأ بعد غد الأحد حملات واسعة في 10 مدن في البلاد لترحيل آلاف المهاجرين غير الشرعيين، موضحاً أنه يسعى لزيارة مركز احتجاز مهاجرين في وقت ما.

ورد ترامب بالإيجاب على الصحافيين في البيت الأبيض لدى سؤاله إذا ما كانت إدارة الهجرة والجمارك ستبدأ حملاتها الأحد كما ذكرت وسائل إعلام الخميس.

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وأكد الرئيس قبل سفره إلى ويسكونسن وأوهايو "إنها عملية ضخمة ستبدأ الأحد وسنرحل الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين"، وأضاف "إنني ملتزم بفعل ذلك، في حال دخولهم بشكل غير قانوني، سيرحلون".

وستركز العملية في مدن نيويورك وميامي (ولاية فلوريدا) وهيوستن (تكساس) ولوس أنجليس وسان فرانسيسكو (كاليفورنيا) وشيكاغو (إلينوي) وأتالانتا (جورجيا) ونيواورلينز (لويزيانا) وبالتيمور (ميريلاند) ودنفر (كولورادو)، وفقاً لما ذكرته مصادر رسمية في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن".

وكان ترامب قد هدد منذ 3 أسابيع بإطلاق نفس العملية، لكنه أوقفها قبل يوم من بدايتها لمنح فرصة للديمقراطيين للتفاوض معه على تغيير في نظام اللجوء في البلاد.