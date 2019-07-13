شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ من غزة في مستوطنة أشكول والان مع التفاصيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة، سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة "أشكول" المحاذية لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن "صاروخاً أطلق من قطاع غزة، سقط في أرض مفتوحة في المجلس الإقليمي اشكول".

وأضاف، أنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار في كيبوتس نير إسحاق وكيبوتس صوفا، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو المستوطنات".

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ومنذ ساعات صباح الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب على حدود قطاع غزة، تحسباً لرد من حركة حماس على مقتل أحد عناصرها برصاص الجيش الإسرائيلي، الخميس.

ووصل الوفد الأمني المصري، لقطاع غزة، مساء الجمعة، وبدأ في عقد لقاءات مع قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية، لمحاولة تهدئة الأوضاع والحفاظ على الهدوء بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأصيب أكثر من 55 فلسطينياً، مساء الجمعة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أكدت مصادر طبية فلسطينية أن عدداً من المصابين في حالة الخطر.