مشاهدات نارية للعزف على البيانو المشتعل (فيديو)

حقق مقطع فيديو لعازف البيانو الروسي الضرير، دانيلا بولشاكوف، بينما كان يعزف على بيانو تشتعل فيه ألسنة النيران مشاهدات واسعة على موقع يوتيوب.
يبدو العزف مسجلا في استوديو بطبيعة الحال، نظرا لظروف التسجيل الصوتي على شاطئ البحر، التي تشكل صعوبات جمة لمهندسي الصوت. إلا أن مشهد البيانو المحترق، وعازف البيانو على شاطئ البحر، واستخدام مهارات المونتاج والحالة الوجدانية التي نقلها مخرج مقطع الفيديو، حققت، كلها مجتمعة، انتشارا واسعا في المشاهدات.
وعلاوة على ذلك الانتشار الواسع، فإن العمل الأصلي للمؤلف الموسيقي، ماكس ريختر، الذي عزفه بولشاكوف، وهو بعنوان "إتش في نيو إنغلاند" H In New England، لم يحقق ما حققه الفيديو الأخير. فقد حقق العمل الأصلي على موقع يوتيوب 128 ألف مشاهدة، بينما حقق فيديو بولشاكوف أكثر من 269 ألف مشاهدة، وهو رقم كبير بالنسبة لهذا النوع من الموسيقى.
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