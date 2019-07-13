بعد ضم غريزمان.. برشلونة يسيطر على قائمة الصفقات الأغلى في التأريخ

النادي الكتالوني أعلن ضم غريزمان، أمس الجمعة، بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده وقدرها 120 مليون يورو.

ورصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريراً عن أغلى الصفقات في تأريخ كرة القدم.

يتصدر نيمار دا سيلفا القائمة بعد انتقاله من برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، ثم كيليان مبابي المنضم من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو.



وفي المركز الثالث يأتي جواو فيليكس المنتقل من بنفيكا البرتغالي لأتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 127.1 مليون يورو.

ويهيمن البارسا على القائمة بأربعة تعاقدات وهم:

فيليب كوتينيو في المركز الرابع بقيمة 120 مليون يورو إضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات، ثم أنطوان غريزمان خامساً بقيمة 120 مليون يورو.

Advertisements

ويحتل عثمان ديمبلي المركز السابع ب 105 ملايين يورو إضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات.

كما يظهر نيمار مجددًا لكن في المركز التاسع بواقع 103.5 ملايين يورو وهي صفقة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة.



فيما يحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز السادس بعد انتقاله من ريال مدريد ليوفنتوس مقابل 112 مليون يورو.

ويأتي اللاعب الفرنسي بول بوغبا في المركز الثامن بواقع 105 مليون يورو وهي قيمة انتقاله من يوفنتوس لمانشستر يونايتد.

المركز العاشر يتواجد به غاريث بيل والذي انتقل من توتنهام إلى ريال مدريد مقابل 101 مليون يورو.