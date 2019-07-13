ادت النزاعات العشائرية وتعرض شركة هيتاشي لضغوط من جهات متنفذة الى توقف انجاز مشروع ماء البصرة الكبير، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية ان المشروع يفتقر الى التخطيط السليم.



المشروع الذي سيرفد بعد استكمال مراحله مناطق شمال البصرة ومركزها بالمياه الصالحة للشرب، بدء منذ عام الفين وثلاثة عشر بقيمة عقد بلغت مئتين وتسعة وعشرين مليون دولار، تقول حكومة البصرة انه مصحوب بأخطاء تخطيطية تتمثل بضخ المياه من محطة السحب الواطئ الى مياه شط العرب. توقفات متتالية شهدتها مراحل إنجاز مشروع ماء البصرة الكبير، أولها تعرض شركة هيتاشي لضغوطات من جهات متنفذة ادت الى انسحابها من العمل، بالاضافة الى النزاعات العشائرية وتلف المعدات الخاصة بالمشروع بسبب بقائها مدة طويلة في ميناء ام قصر.المشروع الذي سيرفد بعد استكمال مراحله مناطق شمال البصرة ومركزها بالمياه الصالحة للشرب، بدء منذ عام الفين وثلاثة عشر بقيمة عقد بلغت مئتين وتسعة وعشرين مليون دولار، تقول حكومة البصرة انه مصحوب بأخطاء تخطيطية تتمثل بضخ المياه من محطة السحب الواطئ الى مياه شط العرب. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ما سبب توقف مشروع ماء البصرة؟ وهل يفتقر فعلاً الى التخطيط السليم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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