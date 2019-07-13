اعتبر النائب عن كتلة صادقون البرلمانية حسن سالم، السبت، أن سفارة أميركا في بغداد أصبحت "مرتعاً للموساد الإسرائيلي وداعش"، مؤكداً وجوب إغلاقها بعد "خرقها" للأعراف والقوانين الدولية للقوانين.
وأشار سالم، إلى أن "السفارة الأميركية في بغداد تركت واجبها الدبلوماسي ورعاية مصالح جاليتها في العراق، وتحولت إلى التدخل بالشان العراقي والتجسس وإثارة الشائعات والفتن".
وأضاف، أن "خرق القوانين من قبل السفارة الأميركية وخروجها عن عملها الذي نظمه القانون الدولي يجعلها تفقد صفة سفارة، بالتالي فان إغلاقها قانونياً هو أمر واجب".
وتابع، أنه "نتيجة للانقسامات السياسية وشعور البعض بأن أميركا هي ولية نعمته وأمره، فإن الحكومة أصبحت ضعيفة وغير قادرة على اتخاذ موقف حازم تجاه الخروق من السفارة الأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: السفارة الأميركية في بغداد أصبح مرتعاً للموساد وداعش ويجب إغلاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.