استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم السبت، (13 تموز 2019).
وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120,400 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم الخميس.
سعر شراء الدولار = 119.750 ديناراً.
أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:
سعر بيع الدولار = 120.750 ديناراً.
سعر شراء الدولار = 119.750 ديناراً.
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