الأمن اليمني يداهم وكرا إخوانيا في عدن ويعثر على أسلحة قطرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبطت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الجمعة، مخططا إرهابيا بعد مداهمة وكر لتنظيم الإخوان الإرهابي والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة.

وقال أمن عدن، في بيان صحفي، إن قوة مكافحة الإرهاب داهمت الوكر الإرهابي في مديرية "المعلا" جنوب مدينة عدن، وعثرت على كميات كبيرة من الأحزمة الناسفة كانت معدة للقيام باغتيالات.

كما عثرت على أنواع من الأسلحة عليها شعار دولة قطر، حيث تنوعت بين الكلاشنكوف وذخائر وصواعق متفجرة.