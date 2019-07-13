تقرير.. 5 أسباب دفعت برشلونة للتعاقد مع جريزمان

نجح نادي برشلونة الإسباني، في الظفر بخدمات الفرنسي أنطوان جريزمان، بعقد مدته 5 مواسم مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 120 مليون يورو.



وفي هذا الصدد، تقدم "العين الرياضية" خلال التقرير التالي 5 أسباب دفعت برشلونة للتعاقد مع جريزمان.

اللعب في أكثر من مركز

يمتلك جريزمان العديد من المزايا على المستوى الفني والبدني، لكن أبرزها قدرته على اللعب في أكثر من مركز مثل الجناحين الأيمن والأيسر ومركز المهاجم الصريح، بالإضافة إلى قدرته على اللعب في مركز صانع الألعاب.

النادي الكتالوني كان يعاني كثيرا في الفترة الأخيرة من عدم وجود بديل قوي لمهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز بسبب تقدمه في العمر ولعدم قدرته على لعب جميع مباريات الموسم، لتتمكن الإدارة من جلب جريزمان الذي يستطيع القيام بأدوار سواريز فضلا عن تميزه في مركزه الأساسي وهو الجناح الأيسر.

ويأتي تعاقد البارسا أيضا مع جريزمان بسبب مستوى عثمان ديمبلي غير المستقر خلال الموسم المنصرم مع الفريق الكتالوني، وفشله في الظهور بمستوى مميز في المباريات الكبرى، وأبرزها أمام ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي أضاع به فرصة هدف محقق.

خبرته في الدوري الإسباني

جاء أيضا تعاقد البارسا مع جريزمان، بسبب خبرته الكبيرة في الدوري الإسباني، التي اكتسبها مع ريال سوسيداد في البداية ثم أتلتيكو مدريد الذي أصقل موهبته.

جريزمان بدأ مسيرته في صفوف الناشئين بنادي ريال سوسيداد، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2009، لينجح في تسجيل 52 هدفا في 202 مباراة بجميع المسابقات.

وانضم جريزمان لصفوف أتلتيكو مدريد في صيف 2014، ليتمكن بعدها من تسطير تاريخ مميز، حيث سجل 133 هدفا في 257 مباراة مع الأتلتي ليصبح خامس الهدافين التاريخيين للنادي المدريدي.

وتوج النجم الفرنسي بـ3 ألقاب مع الأتلتي وهي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني.

رغبة متبادلة في حصد دوري أبطال أوروبا

يتطلع العملاق الكتالوني للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2015، الذي توج بلقبه على حساب يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

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البارسا كان يضع جريزمان هدفا أساسيا له في الميركاتو الصيفي من أجل تحقيق دوري الأبطال الذي ودعه الموسم الماضي من الدور نصف النهائي بالخسارة من ليفربول في مجموع المباراتين 3-4.

وعلى الجانب الآخر، يرغب أيضا جريزمان في الفوز بالعديد من الألقاب في مسيرته على مستوى الأندية، لذا فضّل الانتقال إلى برشلونة.

النجم الفرنسي كان يمني النفس بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرات عديدة، لكنه فشل في ذلك مع أتلتيكو مدريد حيث خسر نهائي البطولة على يد ريال مدريد عام 2016، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق المدريدي 6-4 بركلات الترجيح بعد نهايته بالتعادل 1-1.

وحاول جريزمان جاهدا للوصول بأتلتيكو إلى نهائي البطولة الأوروبية لكنه فشل بتوديع البطولة عام 2017 من الدور نصف النهائي ثم الخروج من دور المجموعات عام 2018، وتوديع البطولة خلال الموسم المنصرم على يد يوفنتوس من ثمن النهائي بالخسارة 2-3 في مجموع المباراتين.

ويطمح أيضا جريزمان للفوز بالألقاب المحلية في ظل هيمنة برشلونة عليها، أغلب السنوات الماضية بالتتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

مشروع المستقبل

يتطلع النادي الكتالوني لبناء فريق جيد يستطيع المنافسة على جميع الألقاب خلال الفترة المقبلة، بالتعاقد مع لاعبين شباب، بالإضافة إلى بعض عناصر الخبرة مثل أنطوان جريزمان الذي يبلغ من العمر 28 عاما.

النادي الكتالوني أبرم خلال عام 2018 العديد من الصفقات، أبرزها فيليبي كوتينيو ونيلسون سيميدو وأرثر ميلو، بالإضافة إلى تصعيد عدد من اللاعبين الشاب مثل كارلوس ألينيا، وأكمل هذه التعاقدات، بضم الهولندي فرينكي دي يونج هذا الصيف قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وسيكون جريزمان له دور رئيسي في هذا المشروع، بجانب ليونيل ميسي، قائد الفريق، بالإضافة إلى اللاعبين الشباب والحارس المخضرم مارك أندريه تيرشتيجن.

عقلية البطل

أسهمت البطولات التي فاز بها جريزمان مع أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا في تكوين شخصية قوية بداخله، جعلته يرفض الهزيمة وينافس بكل قوة في المباريات من أجل تحقيق الإنجازات، وهو الأمر الذي يتناسب مع شخصية نادٍ كبير مثل برشلونة، وهي عقلية البطل والفوز بالبطولات.

وبخلاف فوز جريزمان بالألقاب مع أتلتيكو مدريد، فهو أيضا حصد لقب كأس العالم 2018، مع المنتخب الفرنسي، فضلا عن أدائه المميز في هذه البطولة، خاصة في الأدوار الإقصائية.



