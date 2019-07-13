تأجيل إدلاء مولر بشهادته أمام النواب الأمريكي إلى 24 يوليو

كشف مجلس النواب الأمريكي عن تأجيل إدلاء المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشهادته بشأن نتائج تقريره عن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة عام 2016 إلى 24 يوليو/تموز الجاري بدلا من 17 من الشهر ذاته.

وعزا أعضاء بالمجلس قرار تأجيل الجلسة التي سيمثل فيها مولر أمام اللجنة القضائية ولجنة المخابرات، لاتاحة الفرصة للنواب لمناقشة المحقق الخاص السابق حول شهادته لأطول وقت ممكن.

وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية وآدم شيف رئيس لجنة المخابرات إنه من المقرر الآن أن يدلي مولر، بشهادته أمام اللجنتين في 24 يوليو/تموز ولمدة ثلاث ساعات.

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وأضاف نادلر وشيف أن الشهادة تمثل فرصة مهمة لأعضاء اللجنتين، لاستجواب المحقق الخاص السابق علانية، كما سيستمع الشعب الأمريكي بشكل مباشر لمولر عن نتائج تحقيقه.

وكان مولر قد قدم نتائج تحقيقه الذي استمر نحو عامين إلى وزارة العدل.

ولم يجد تحقيق مولر أدلة على وجود تواطؤ بين روسيا وحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية في 2016، ولم يقدم توصية نهائية بشأن ما إذا كان الرئيس الـ45 للولايات المتحدة قد عرقل سير العدالة.

وتسعى اللجنة القضائية أيضا لمقابلة آرون زيبلي وجيمس كوارلس مساعدي مولر في جلسات مغلقة الأربعاء المقبل. إلا أن النائب الديمقراطي ستيف كوهين أكد أنهما لن يمثلا أمام اللجنة عقب منعهما بأمر من وزارة العدل.