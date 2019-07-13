"الناتو" يعلن مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

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رويترزالسبت 2019/7/13 11:18 صباحا بتوقيت أبوظبي
قوات أمريكية في أفغانستان
أعلن حلف شمال الأطلسي الـ"ناتو"، السبت، مقتل جندي أمريكي في أفغانستان.
ولم تكشف مهمة "الدعم الحازم" التي يقودها الحلف في بيانها أي تفاصيل، فيما حجبت اسم الجندي لحين إبلاغ أقاربه.
وأعلن الحلف، في أبريل/نسيان الماضي، أن 3 جنود أمريكيين ومتعاقدا يعمل معهم قتلوا في انفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة بإجرام الجوية، بعد أن أعلنت طالبان مسؤوليتها عن ذلك.
وكان جنرال أمريكي قد قال مؤخرا إن سحب القوات الأمريكية السابق لأوانه من أفغانستان سيكون خطأ استراتيجيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أفغانستان تبدو أشبه بمختبر للإرهابيين، مطلقا عليها اسم "هارفرد الإرهابيين".
كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت في مارس/آذار الماضي، أن القوات الأمريكية قد تنسحب تماما من أفغانستان في غضون 3 إلى 5 سنوات.
ويتولى 14 ألف جندي تدريب ودعم الجيش الأفغاني على شكل غطاء جوي، ويشرفون على عمليات مكافحة الإرهاب.
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