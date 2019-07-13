الان تتابع مادورو يدافع عن نائبه: لم يتّصل يوماً بـ«حزب الله» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كراكاس -الخليج 365:

دافع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الجمعة عن وزير الصناعة في حكومته طارق العيسمي المستهدف على حد قوله من قبل واشنطن و”خونة” يربطونه بجماعة حزب الله اللبناني الشيعي.

وفي خطاب خلال تجمع حضره العيسمي الذي يشغل منصب نائب الرئيس أيضاً، أكد مادورو أن الحكومة الأمريكية “تمضي وقتها في مهاجمة” وزير الصناعة لأنه “ابن زوجين عربيين وينتمي إلى عائلة جزء منها في سوريا وجزء منها في لبنان.

وأضاف الرئيس الاشتراكي: يريدون ربطه بحزب الله. أعرف طارق وأعرفه بشكل جيد جداً. لم يتصل يوماً بأي شخص من حزب الله.

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وأدرجت واشنطن التي تدعم المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، العيسمي (44 عاماً) في فبراير 2017 على لائحة لمهربي المخدرات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد في فبراير أن حزب الله المدعوم من إيران وتعتبره واشنطن “منظمة إرهابية”، ينشط في فنزويلا.

وأكد هذه التصريحات رئيس الاستخبارات السابق في فنزويلا الجنرال كريستوفر فيغيرا الذي فر إلى كولومبيا بعد تمرد فاشل ضد مادورو.

وقال في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” إن خلايا لحزب الله تعمل في مناطق عدة في البلاد وتجمع تبرعات.

وقال مادورو: “كل يوم، تهاجم (طارق العيسمي) الخارجية الأمريكية و”الخونة” لأنه رجل شجاع لا يمكن شراؤه، رجل وطني حقيقي وثوري”.