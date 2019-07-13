انتهاء حصار فندق الصومال والحصيلة 12 قتيلاً و30 جريحاً

جدة - عمرو شويل مقديشو- الخليج 365:

أعلن مصدر أمني صومالي مقتل 12 شخصا على الأقل وجرح ثلاثين آخرين في الهجوم الذي شنّه الناشطون الإسلاميون في حركة الشباب على فندق في مدينة كيسمايو الساحلية في جنوب الصومال وانتهى بفك الحصار عنه صباح السبت.

وقال المسؤول الأمني المحلي عبد الوالي محمد لوكالة فرانس برس إن “قوات الأمن تسيطر الآن (على الفندق) وقتلت آخر إرهابي”.

وتحدث عن وجود “جرحى وجثث قتلى مبعثرة في الفندق لكن ليس لدينا حصيلة دقيقة. حتى الآن أكدنا سقوط 12 قتيلا وأكثر من ثلاثين جريحا”.