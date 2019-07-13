صحيفة فرنسية: تركيا تتسلم أول شحنة من الصواريخ الروسية"اس 400" .. والكونجرس يطالب بفرض عقوبات عليها

ترجمة محمد بشاري

ذكرت صحيفة لاكروا الفرنسية la croix أن تركيا تسلمت أمس الجمعة أول شحنة من صواريخ S-400 الروسية ، متجاهلة تحذيرات واشنطن ، حيث طالب العديد من أعضاء الكونجرس بفرض عقوبات لأن الاقتصاد التركي بدأ بالفعل في التراجع.

وأضافت الصحيفة أن تسليم هذا النظام الدفاعي الجوي المتطور يعد طفرة في دفء العلاقات بين روسيا وتركيا ، والتي نأت بنفسها عن المعسكر الغربي منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومع ذلك ، فإن العلاقات أنقرة وموسكو كانت على وشك الانهيار في نوفمبر 2015 عندما قام المقاتلون الأتراك بإسقاط قاذفة روسية على الحدود السورية التركية ، قبل تطبيع علاقاتهم تدريجياً للتعاون خاصة في الملف السوري.

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ووفقًا للصحيفة ،فإن وزير الدفاع الجديد لدونالد ترامب ، مارك إسبير ، قد أجرى اتصالا بنظيره التركي هوليسي أكار يوم الجمعة. أخبره الأخير أن أنقرة "مهددة بشكل خطير" وأن شراء صواريخ S-400s "ليس خيارًا بل التزامًا".

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن أنقرة مجبرة على اتخاذ إجراءات ضد "الهجمات المكثفة" على حدودها مع سوريا ، وتركيا هي القوة الوحيدة القادرة على إنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا.