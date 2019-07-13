النشرة: قطع طريق عام أبلح- الفرزل من قبل مزارعين احتجاجا على تهريب المنتجات السورية

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأنّ "عددًا كبيرًا من ​المزارعين​ يعتصمون على طريق عام أبلح- ​الفرزل​، احتجاجًا على استمرار عملية تهريب المنتجات الزراعيّة من ​الأراضي السورية​ إلى داخل الأراضي اللبنانية، وقد عمد المعتصمون إلى قطع الطريق بشكل كامل ورموا منتجاتهم الزراعيّة في وسط الطريق".

وذكر أنّ "المعتصمين أمهلوا ​الأجهزة الأمنية​ 15 يومًا، لتوقيف عمليات التهريب، وإلّا سيلجؤون إلى إحراق كلّ شاحنة محمّلة بالمنتجات المهرّبة"، لافتًا إلى أنّ "المنطقة تشهد ​زحمة سير​ خانقة بسبب قطع الطريق".