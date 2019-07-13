النشرة: قطع طريق عام أبلح- الفرزل من قبل مزارعين احتجاجا على تهريب المنتجات السورية

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أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأنّ "عددًا كبيرًا من المزارعين يعتصمون على طريق عام أبلح- الفرزل، احتجاجًا على استمرار عملية تهريب المنتجات الزراعيّة من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي اللبنانية، وقد عمد المعتصمون إلى قطع الطريق بشكل كامل ورموا منتجاتهم الزراعيّة في وسط الطريق".
وذكر أنّ "المعتصمين أمهلوا الأجهزة الأمنية 15 يومًا، لتوقيف عمليات التهريب، وإلّا سيلجؤون إلى إحراق كلّ شاحنة محمّلة بالمنتجات المهرّبة"، لافتًا إلى أنّ "المنطقة تشهد زحمة سير خانقة بسبب قطع الطريق".
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