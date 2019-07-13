إصابة 25 شخصا وتضرر عدد من المنازل والمباني في زلزال جنوب الفيليبين

أعلنت الشرطة الفيليبينية "إصابة 25 شخصًا وتضرّر عدد كبير من المنازل والكنائس والمباني الأخرى، بعدما ضرب زلزال دفع السكان إلى مغادرة بيوتهم في جنوب البلاد".
بدوره، ذكر قائد الشرطة في بلدة مدريد ولسون يوانيت، أنّه "تمّ إخراج المرضى من مستشفى منطقة مدريد الّذي تشقّقت جدرانه الاسمنتية. كما انهار سقف مرآب قديم في المدينة، ما ألحق أضرارًا في آليتين لإطفاء الحرائق وثلاث سيارات".
وكان قد أفاد مركز رصد الزلازل في الفيليبين بأنّ "شدة الزلزال بلغت 5,8 درجات. وقد ضرب الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة ميندناو، وحُدِّد مركزه على عمق 11,8 كيلومتًرا"، لافتًا إلى "وقوع سبع هزات ارتداديّة على الأقل بعد الزلزال".
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