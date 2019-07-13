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إصابة 25 شخصا وتضرر عدد من المنازل والمباني في زلزال جنوب الفيليبين

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أعلنت الشرطة ​الفيليبين​ية "إصابة 25 شخصًا وتضرّر عدد كبير من المنازل والكنائس والمباني الأخرى، بعدما ضرب ​زلزال​ دفع السكان إلى مغادرة بيوتهم في جنوب البلاد".

بدوره، ذكر قائد الشرطة في بلدة مدريد ولسون يوانيت، أنّه "تمّ إخراج المرضى من مستشفى منطقة مدريد الّذي تشقّقت جدرانه الاسمنتية. كما انهار سقف مرآب قديم في المدينة، ما ألحق أضرارًا في آليتين لإطفاء ​الحرائق​ وثلاث سيارات".

وكان قد أفاد مركز رصد الزلازل في الفيليبين بأنّ "شدة الزلزال بلغت 5,8 درجات. وقد ضرب الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة ميندناو، وحُدِّد مركزه على عمق 11,8 كيلومتًرا"، لافتًا إلى "وقوع سبع هزات ارتداديّة على الأقل بعد الزلزال".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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