سفير فنزويلا بالأمم المتحدة اتهم أميركا بالجنون: لترك بلادنا تحل ملفاتها الداخلية بسلام

شدّد ممثّل ​فنزويلا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، السفير صموئيل مونكاد، على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لا تزال مصمّمة على استخدام طريق ​العنف​ وإذكاء الاضطرابات في فنزويلا"، واصفًا حوار الحكومة والمعارضة في بلاده، الّذي اختتم أعماله في باربادوس بجزر الكاريبي، بأنّه "كان ناجحًا". ولفت إلى أنّه "تمّ الاتفاق على مواصلة الحوار بين الجانبين لحلّ الأزمة السياسية الّتي تعيشها البلاد".

ودعا في مؤتمر صحافي عقده في المقر الدائم للأمم المتحدة ب​نيويورك​، إلى "ترك فنزويلا تحلّ ملفاتها الداخلية بسلام وهدوء بشكل مستقل، لكنّ هذا الجنون الّذي نراه في ​واشنطن​، يبدو أنّه مصمّم على مواصلة اعتدائه ضدّ بلادي وإذكاء العنف والاضطرابات في فنزويلا".

وكانت قد أعلنت الحكومة الفنزويلية، تالأربعاء، انتهاء محادثات باربادوس الّتي وصفتها بأنّها كانت "تبادلًا ناجحًا للآراء".