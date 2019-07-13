الدكاش: لن نستسلم أو نيأس من الدفاع عن الدولة والقوات تقف سدا منيعا بوجه الفساد

توجّه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​شوقي الدكاش​، في مناسبة تكريم المتفوقين في مدرسة "سان سوفور" في ​جعيتا​، إلى الطلاب، قائلًا: "لن نستسلم ولن نيأس من الدفاع عن الدولة ومؤسساتها وعن الجمهورية القوية الّتي تليق بشباب ​لبنان​".

ولفت إلى أنّ "بقدر ما أنا فخور بكم، بقدر ما أشعر بالحزن عليكم وعلى أبناء جيلكم. فمع الأسف، لم ينجح جيلنا في أن يبني لكم وطنًا ودولة على قدر أحلامكم وما تستحقّون. لم نستطع أن نبني دولة القانون والعدالة الاجتماعية"، مركّزًا على "أنّنا لم نستطع أن نرسّخ هيبة الدولة الّتي تبسط نفوذها على كلّ الأراضي اللبنانية. دولة لا سلاح فيها إلّا سلاح ​الجيش اللبناني​ والقوى الشرعية اللبنانية".

وأوضح الدكاش أنّ "هذه القوى الشرعية الّتي وحدها تحمي حدودنا وتقفلها ليس فقط، في وجه كلّ عدو ومعتدي، إنّما أيضًا في وجه كلّ أشكال التهريب الّذي يهدّد اقتصادنا؛ وتعرفون أنّ أكبر التحديات اليوم هي التحدي الاقتصادي"، مؤكّدًا أنّ "​حزب القوات اللبنانية​" يقف اليوم سدًّا منيعًا في وجه ​الفساد​ والتدمير الممنهج للدولة، وهو يواجه -أحيانًا لوحده- محاولات وضع يد الدولة من جهة واستباحة مقدراتها من جهة ثانية".

وبيّن "أنّنا حاولنا في "القوات اللبنانية" أن نبني الدولة الّتي تستحقّونها. لم نبخل يومًا في تقديم الشهداء دفاعًا عن لبنان، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية الراحل ​بشير الجميل​ والآلاف من رفاقنا، وما نزال ندافع عن هذه الجمهورية وهذا الوطن".

ودعا الدكاش، المتفوقّين إلى "التمسك بلبنان"، قائلًا: "أينما كنتم ومهما فعلتم ليكن لبنان نقطة ارتكازكم. لا تتركوه، فلا شيء يعوض عن الوطن. وكل نجاح مهما كان كبيرًا وعظيمًا، يبقى ناقصًا إن لم تتشاركوه مع أهلكم وأبناء وطنكم".