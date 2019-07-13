جريح نتيجة حادث سير في مستيتا

اصطدمت مركبة بيك أب بشاحنة في محلة مستيتا مما أدى إلى إصابة شخص كان يجلس إلى جانب سائق البيك آب بجروح مختلفة. وسارعت إلى المكان ​فرق الإسعاف​ في مركز ​الدفاع المدني​ في جبيل وعملت على سحب الجريح ونقله إلى ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​ لتلقي العلاج.

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