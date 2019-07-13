السفير البابوي جال في اسواق طرابلس وقلعتها والجامع المنصوري

لبى ​السفير البابوي​ في ​لبنان​ جوزيف سبيتاري دعوة راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران ​جورج بو جوده​ لزيارة ​مدينة طرابلس​ القديمة وقلعتها الأثرية، الى اسواقها القديمة، والجامع المنصوري الكبير. وأبدى السفير سبيتاري اعجابه بما شاهده وسمعه في القلعة الأثرية. واثنى على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التي استقبله فيها أبناء المدينة، خاصة في الجامع المنصوري الكبير.

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