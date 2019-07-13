وهبي قاطيشه: الموازنة كما هي تركيب طرابيش وماكياج بزاري

اعتبر عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب وهبي قاطيشه، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "​الموازنة​ كما هي تركيب طرابيش وماكياج بزاري قد تنكشف على كارثة وطنية إن لم تتداركها الدولة بوضع الحكومة يدها على مقدراتها المالية"، لافتاً إلى أن "إنقاذ الدولة في خصخصتها".

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