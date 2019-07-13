النشرة: القوى الأمنية فتحت طريق عام أبلح- الفرزل بعد قطعها من قبل عدد من المزارعين

ذكر مراسل "النشرة" في زحلة أنّ "​القوى الأمنية​ عملت على فتح طريق عام أبلح- ​الفرزل​ الّتي قطعها عدد من ​المزارعين​".

وكان قد أفاد بأنّ "عددًا كبيرًا من المزارعين يعتصمون على طريق عام أبلح- الفرزل، احتجاجًا على استمرار ​عملية تهريب​ المنتجات الزراعيّة من ​الأراضي السورية​ إلى داخل الأراضي اللبنانية، وقد عمد المعتصمون إلى قطع الطريق بشكل كامل ورموا منتجاتهم الزراعيّة في وسط الطريق".

وذكر أنّ "المعتصمين أمهلوا ​الأجهزة الأمنية​ 15 يومًا، لتوقيف عمليات التهريب، وإلّا سيلجؤون إلى إحراق كلّ شاحنة محمّلة بالمنتجات المهرّبة"، لافتًا إلى أنّ "المنطقة تشهد ​زحمة سير​ خانقة بسبب قطع الطريق".