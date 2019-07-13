جان عبود: الموسم السياحي سيكون جيدا وخوفنا على نسبة إنفاق السياح وليس على عددهم

لفت نقيب أصحاب وكالات ​السياحة​ والسفر ​جان عبود​، إلى أنّ "نسبة الزائرين إلى ​لبنان​ تصاعدية، ونسبة الحجوزات تصاعدية أيضًا"، كاشفًا أنّ "60 إلى 64 طائرة تصل يوميًّا إلى لبنان، ونسبة الملاءة فيها حوالي 90 بالمئة". وأوضح أنّ "حادثة الجبل تؤثّر قليلًا مناطقيًّا، لكط في الشكل العام أعتقد أنّها لن تؤثّر على وضع الحجوزات والسياحة".

وركّز في حديث تلفزيوني، علىأنّ "مشكلتنا ليست بعدد السياح، وأعتقد أنّنا سنصل إلى عدد أفضل من العام الماضي. وخوفنا على نسبة إنفاق السياح وليس على عددهم"، منوّهًا إلى أنّ "منذ ​تشكيل الحكومة​، ورغم الخلاف السياسي و​المحاصصة​، إلّا أنّ نسبة مجيء السعوديين إلى لبنان تضاعفت. وبالإجمال، الموسم السياحي هذا العام سيكون أفضل من السنوات الماضية، لكن ليس بالنسبة التّي كنّا نتوقّعها".

وشدّد عبود على "أنّنا نقوم بمجهود كبير ليبقى البلد واقفًا على رجليه على الصعيد السياحي، ويجب العمل على نوعية السياح، وتعدديّة الأسواق"، مبيّنًا أنّ "حجوزات اللبنانيين إلى الخارج لا بأس بها، لا سيما إلى ​تركيا​ و​اليونان​. اللبناني يصرف في الخارج، لكن لا يمكننا منعه من السفر".

وذكر أنّ "السياحة الصادرة يغذّيها خصوصًا اللبنانيين المقيمين في الخارج. ورغم كلّ الإخفاقات السياسيّة، إلّا أنّ برأيي أنّ تأثير الأحداث في الجبل ستؤثّر بنوع خاص على الجبل، والموسم سيكون جيّدًا".