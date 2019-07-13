"ارتجاف ميركل"... موضوع محرم داخل حزبها

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برلين: أشارت صحيفة بيلد، الأكثر قراءة في ألمانيا، الجمعة إلى أنّ حزب المستشارة انغيلا ميركل لا يتناول مسألة نوبات الارتجاف التي تتعرض لها منذ شهر داخل صفوفه.

وأبدت الصحيفة عبر موقعها استياءها من واقع أن يتصرف الاتحاد الديموقراطي المسيحي "كما لو أنّ انغيلا ميركل لم تتعرض أبداً لثلاث نوبات ارتجاف".

وبينما تتساءل الصحافة الألمانية والدولية بشأن صحة ميركل، لفتت الصحيفة النافذة والتابعة لمجموعة "اكسل سبرينغر" إلى انّ هذه الأحداث تمثل "موضوعاً محرّماً" داخل حزب المستشارة.

ولم يرَ الحزب الذي قادته ميركل حتى تاريخ ديسمبر الماضي، من الملائم تناول هذه المسألة في نشراته الصحافية التي يرسلها صباح كل يوم إلى كل المسؤولين فيه.

غير أنّ الصحيفة وصفت نوبات الارتجاف ب"الغامضة"، وقالت إنّها "الموضوع الأول في كل وسائل الإعلام الألمانية".

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والخميس، جلست ميركل التي تتحضر للاحتفال بعيدها ال65، بشكل استثنائي على كرسي أثناء عزف نشيدين وطنيين بعد يوم من تعرضها لنوبات جديدة.

وبدت المستشارة التي لا تزال في منصبها منذ 14 عاماً مطمئنة الأربعاء بشأن صحتها.

وعزت الحادث إلى رد فعل نفسي متعلق بالقلق الناجم عن أول أزمة ارتجاف قبل أقل من شهر.

ووفقاً لبيلد، فإنّ ميركل أجرت فحوصا طبية معمّقة، وخصوصا للدم، بعد تعرضها لأول نوبة في 18 يونيو بينما كانت إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونسبت نوبة الارتجاف الأولى إلى الجفاف. لكنها تعرضت لنوبة ثانية بعد أسبوع في أواخر يونيو، قبل ساعات من موعد إقلاع طائرتها إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.