كوريا الجنوبية تحظر السفر لـ 5 دول عربية بسبب عدم الاستقرار الأمني

قررت وزارة خارجية كوريا الجنوبية تمديد حظر سفر المواطنين الكوريين الجنوبيين إلى 6 دول منها 5 دول عربية وهم ( العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال)، فضلا عن أفغانستان، وبعض المناطق بالفلبين لمدة 6 أشهر إضافية حتى يوم 31 يناير من العام المقبل.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم ، إنها قررت تمديد حظر السفر إلى الدول الستة بناء على تقييمها بشأن إمكانية استمرار حالة عدم الاستقرار وسوء الوضع الأمني وخطر الإرهاب هناك لفترة طويلة، مشيرة إلي أن قانون جوازات السفر، يسمح لوزير خارجية أن يحدد قائمة الدول التي يتم تقييد استخدام جوازات السفر فيها أو يحظر السفر إليها أو زيارتها، من أجل حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وتأتي التحذيرات الكورية بسبب سواء أو تردي الأوضاع الأمنية خاصة في المناطق التي لا تزال تشهد صراعات ومناطق حروب، كما جاء القرار بعد تعرض مواطن كوري للاختطاف علي يد جماعات مسلحة في ليبيا لما يقرب من 11 شهرا.
وفي منتصف شهر مايو الماضي، نجحت الإمارات في إطلاق سراح 4 أجانب مدنيين يعملون في محطات تحلية المياه، كانوا محتجزين لدى جماعات مسلحة في غرب ليبيا وتم نقل المفرج عنهم إلى أبوظبى ومن ثم عودتهم إلي بلادهم، وكان أحد الأربعة المخطوفين مواطنا كوريا والثلاثة الأخرين من الفلبين ، وجاء الإفراج عنهم بجهود تنسيقية مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.
وعمل المواطن الكوري في ليبيا لمدة 20 عامًا، لكن أصيب بتدهور في الرؤية بسبب احتجازه في مكان مظلم، ولم تستبعد الحكومة الكورية وجود علاقة بين الجماعات المسلحة مع تنظيم «داعش»، فيما حظرت الحكومة الكورية السفر إلى ليبيا منذ عام 2014، لكن المهندس الكوري أقام في ليبيا بدون إذن الحكومة بدعوى الحفاظ على سبل المعيشة.
واستمرت المناشدات الكورية لقائد الجيش الليبي ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، لكن الجهود بالتواصل والتشاور مع الجيش، بالتنسيق مع الامارات، تمكنت من الافراج عن الكوري، ولم تذكر حكومة كوريا الجنوبية، التي أصدرت قرارها اليوم ، عما إذا كان هناك مد بحظر السفر، لما هو أبعد من يناير المقبل، انتظارا لتحسن الأوضاع الأمنية علي أرض الواقع في الدول التي ذكرتها.
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