نصر الله يعلن تقليص قوات حزب الله في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن – (بي بي سي):

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية تقليل عدد عناصرها في سوريا.

وجاء الإعلان على لسان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في مقابلة مع قناة "المنار" التابعة للجماعة بمناسبة ذكرى حرب تموز عام ٢٠٠٦ بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وقال نصر الله إن "الدولة السورية تتعافى وتبسط سلطتها، ولا عودة للوراء في سوريا".

وأضاف "مازلنا موجودين في كل الأماكن التي كنا فيها في سوريا لكن قلصنا القوات بما يحتاجه الوضع الحالي".

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وأشار نصر الله إلى أن تقليل عدد عناصر حزب الله في سوريا مرتبط بأسباب تكتيكية وأمنية وليس بالعقوبات التي تعرضت لها الجماعة، حسبما أفادت كارين طربيه مراسلة بي بي سي في بيروت.

وحول العقوبات الأمريكية، قال نصرالله إن الولايات المتحدة تسعى لفتح قنوات اتصال مع حزب الله من خلال وسطاء.

ووصف فرض عقوبات من الخزانة الامريكية على نائبين تابعين لحزب الله يشكل إساءة لمجلس النواب اللبناني والمؤسسات اللبنانية، على حد تعبيره.

وفي شأن آخر، استبعد نصر الله نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي تدعم حزب الله، قائلا إن الطرفين قد يعملان على احتواء أي تدهور من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة بينهما.

ونفى حزب الله ان يكون هناك اي اشتباكات بين القوات الإيرانية والقوات الروسية داخل سوريا.