وصول وفد من مجلس النواب الليبي إلى القاهرة لبحث حل الأزمة الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ): وصل إلى القاهرة اليوم السبت وفد يضم عددا من أعضاء مجلس النواب الليبي للمشاركة في اجتماع تشاوري برعاية مصرية لتقريب وجهات النظر وبحث سبل حل الأزمة الليبية الراهنة. ويلتقي النواب الليبيون تحت رعاية اللجنة الوطنية المعنية بشأن ليبيا على مدار الأسبوع الجاري قيادات سياسية مصرية رفيعة المستوى لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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