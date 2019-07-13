محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (أ ش أ): زار الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم السبت الكلية الحربية . وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي شارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجر اليوم. وشدد السيسي على إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يزور الكلية الحربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.