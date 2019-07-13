أبرزه شكوى هواوي وآبل.. "الأعلى للإعلام" يكشف مسودة تقريره سنوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أوشك على الانتهاء من إعداد تقريره السنوي بشأن حالة الإعلام في مصر بشقيه، المخالفات المهنية، وحرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن المسودة شبه النهائية باتت جاهزة بالفعل للعرض على المجلس.

وأضاف "شوقي"، لمصراوي، اليوم، أن التقرير يتضمن فصلًا خاصًا عن ضمانات حرية الرأي والتعبير في الإعلام المصري طبقا لمعايير محددة وفصل خاص عن المخالفات الإعلامية، وفصلًا عن نشاط المجلس ونشاط لجنة التدريب وتقرير الأمين العام للمجلس.

وأشار إلى أن التقرير يشمل أرقامًا ونسبًا وإحصائيات عن المخالفات الإعلامية، ودراسة عن اتجاهات النقد في مقالات الرأي بالصحف المصرية، موضحًا أن التقرير يتناول التحديات التي تواجه الصحف والشاشات ورؤية المجلس لزيادة الاحترافية في وسائل الإعلام وتقرير للجنة الدراما ولجنة ضبط الأداء الرياضي.

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في سياق آخر، أوضح "شوقي"، أن لجنة الشكاوى تعقد اجتماعًا الأحد المقبل؛ للتحقيق في عدد من الشكاوى المقدمة للجنة من بينها التحقيق في شكوى شركة هواوي ضد موقع إلكتروني وجريدة ورقية تتهمهما بالابتزاز، بالإضافة إلى شكوى من شركة آبل الأمريكية ضد قناة آبل تتهمها فيه بأنها تضر باسمها وسمعتها.

كما تستكمل اللجنة التحقيقات في مخالفة الملكية الفكرية لقنوات بانوراما.

من جانب آخر انتهت لجنة الدراما ولجنة ضبط الأداء الرياضي من إعداد تقريرها الذي يعد جزءًا مهمًا بالتقرير العام السنوي الذي يصدره المجلس فور الانتهاء منه، ويتضمن تقريرًا عن حال الدراما ورصد دقيق لكل الأعمال.​