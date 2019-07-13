هدايا تذكارية من مطار القاهرة لأطباء التأمين الصحي قبل سفرهم إلى لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أهدى المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أطباء طب الأسرة المغادرين إلى لندن للتدريب على قانون التأمين الصحي الشامل، عددًا من الهدايا التذكارية قبل مغادرتهم البلاد.

ورحب المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقيادات وزارة الصحة المتواجدين في حفل وداع الأطباء بينهم الدكتور محيي الدين القاصد مساعد وزير الصحة، والأطباء المغادرين البلاد للتدريب بالخارج.

كما أهدى المهندس أحمد فوزي درع شركة ميناء القاهرة، إلى محافظ بورسعيد، تكريما له على جهوده.

واستقبل مطار القاهرة الدولي 35 طبيبا من مختلف المحافظات، مغادرين إلى لندن، من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار، على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى هناك.