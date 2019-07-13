الناتو: مقتل جندي أميركي في أفغانستان

أعلنت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في بيان مقتل في أفغانستان، اليوم السبت.

ولم تذكر المهمة أي تفاصيل وحجبت اسم الجندي لحين إبلاغ أقاربه.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال إنه سيسحب القوات الأميركية من أفغانستان إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب الدائرة هناك منذ 17 عاماً.

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