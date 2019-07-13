كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة جبل طارق تفرج عن أفراد طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شرطة جبل طارق إنها أفرجت عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية جراس 1 الأربعة بكفالة دون توجيه اتهامات لهم بعد احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي للاشتباه بانتهاك العقوبات الأوروبية بنقلها النفط إلى سوريا.

Advertisements

وكانت شرطة جبل طارق قد قالت في وقت سابق يوم الجمعة إنها اعتقلت الاثنين الآخرين من أفراد طاقم الناقلة الإيرانية بعد يوم واحد من اعتقال قبطان الناقلة وكبير ضباطها.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم الإفراج عن كل أفراد الطاقم الأربعة بكفالة مع شروط . ولم تدل بتفاصيل ولكنها قالت إن التحقيقات جارية وإن الناقلة ما زالت محتجزة.