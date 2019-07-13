كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباشر قطر يكشف هشاشة اقتصاد الحمدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع استمرار انتهاكات وقمع الحمدين لعمال ملاعب كأس العالم بقطر 2022، تتباطأ أعمال البنية التحتية للمنشآت الرياضية وسط هشاشة اقتصادية كبيرة تنال من الاقتصاد القطرى.

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تقرير أعده موقع مباشر قطر، كشف أن قطاع التشييد في قطر انكمش خلال الربع الأول من العام الجارى بمعدل 1.2%، بعدما فقدت العقارات القطرية جاذبيتها على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة، لاستكمال المشاريع القائمة أو تطوير مشاريع جديدة؛ الأمر الذى دفع المستثمرين الحاليين إلى تعليق أعمالهم ليدخل السوق العقارى القطرى مرحلة الخطر بعد تلقى شركاته ضربات موجعة متتالية، على الرغم من التسهيلات التى قدمتها عصابة الدوحة للمستثمرين الأجانب.

وسجل الناتج المحلى الإجمالي لقطر بدون حساب النفط والغاز نموًا بأقل من 2% خلال الأشهر الستة الماضية لتشهد قطر حالة من الهشاشة الاقتصادية مع تباطؤ مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم تصل تكلفتها إلى 200 مليار دولار، فى الوقت الذى يعاني فيه الاقتصاد القطرى من تقلص فى السيولة وعزوف الاستثمار ما أدى إلى هشاشته.