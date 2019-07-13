كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الجار الله: إيران تكذب وكل اتفاقاتها مع العالم لا تنفذها بصدق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله أن إيران تكذب على العالم بشأن الاتفاق الننوى منذ أن وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الاتفاق النووى.

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وقال أحمد الجار الله فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" "إن إيران كانت تقوم بعمليات التخصيب من اليوم الذى وقعت فيه على الاتفاق مع دول الخمس +1".

وتابع الكاتب الكويتى "إيران تكذب وكل اتفاقاتها مع العالم لا تنفذها بصدق، وعلى العالم المتعاون مع النظام الإيرانى أن يدرك أنه نظام غدار ولا يفى باتفاقاته".