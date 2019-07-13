الاحتلال يعتقل صيادين في بحر جنوبي قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، السبت، صيادَيْن اثنين بعد مهاجمة مركبهم ومصادرته ببحر رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقالت نقابة الصيادين، في بيان، إن زوارق الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين ببحر جنوب القطاع، وأوقفت مركبًا، واعتقلت الصيادَيْن الشقيقين محمد وأحمد وائل البردويل، بعد مصادرة المركب وجميع المعدات الخاصة بالصيد.

وبحسب نقابة الصيادين، فإن عملية الاعتقال كانت على بعد 6 أميال بحرية من الشاطئ.

وتتعرض مراكب الصيادين لاستهداف متواصل من زوارق الاحتلال الإسرائيلي، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات التهدئة الموقعة مع الفصائل الفلسطينية.