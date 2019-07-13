حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 30 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 33 – 20، صفد 27 – 18، طبرية 35 – 23، الناصرة 30 – 20، حيفا 30 – 25، يافا 30 – 25، القدس المحتلة 29 – 17، عسقلان 29 – 25، عين جدي (البحر الميت) 38 – 28، بئر السبع 32 – 20، أم رشرش (إيلات) 41 – 26.

ويوم غد، الأحد، يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية.

ويوم الإثنين المقبل يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، إلا أنها تبقى قريبة من المعدلات السنوية.