شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يجهز مصنع فولكسفاغن لتقديمه هدية لأردوغان والان مع التفاصيل

كشفت تقرير صحفي لوكالة رويترز الإخبارية، أن أمير قطر، تميم بن حمد، يقوم بتجهيز مصنع فولكسفاغن، لتقديمه هدية إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في إطار الإنبطاح القطري لتركيا .

وقال التقرير أن المصنع الذي يضع مجلسه الإشرافي للتأثير من قبل أذناب تميم سيتم بإنشاء المصنع قرب مدينة إزمير الواقعة على الساحل الغربي لتركيا، وذلك بسبب امتلاك عصابة الدوحة لنسبة 17 % من أسهم شركة فولكسفاغن.

كما أكدت الوكالة أن قرار الشركة الألمانية دفع أسهم دوغوش أوتوموتيف الموزع التركي لسيارات فولكسفاغن للارتفاع وخاصة أن سكودا التابعة لفولكسفاغن ستكون إحدى العلامات التجارية التي سيتم إنتاجها هناك.

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وفي سياق متصل، رفض مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، المحاولات القطرية الخبيثة للوقوف بجوار تركيا ضد الولايات المتحدة، مؤكدا أن الدعم القطري لأنقرة غير ذي جدوى أمام تداعيات القرارات الأمريكية العقابية لنظام أردوغان.

بولتون قال إن ضخ الأموال القطرية لن يستطيع انتشال الاقتصاد التركي من أزمته التي تفاقمت مع انهيار الليرة، لافتا في تصريحات لوكالة الأنباء "رويترز" إلى أن اتفاق مبادلة العملة الذي أبرمه البنك المركزي القطري مع نظيره التركي "غير كاف" لمساعدة الاقتصاد التركي، مؤكدا أن الأزمة الدبلوماسية مع أنقرة، يمكن أن تنتهي فور إطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز في سجون تركيا.

وأعلنت واشنطن عقوبات اقتصادية على أنقرة بعد إلقاء السلطات التركية القبض على القس الأمريكي، أندرو برانسون، وتوجيه اتهامات بالتجسس والعمالة له، وهو الأمر الذي تراه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاولة لفبركة اتهامات للقس من أجل المساومة على إطلاق سراحه مقابل تسليم المعارض التركي البارز فتح الله كولن.

وأدت العقوبات الأمريكية إلى انهيار سريع في قيمة الليرة التركية، التي هوت فاقدة أكثر من 40% من قيمتها، فيما شنت الصحف التركية هجوما على الحليف القطري بحجة عدم تقديمه الدعم لنظام أردوغان المتهاوي، ما دفع تميم بن حمد للهرولة إلى العاصمة التركية مقدما وعدا بتقديم 15 مليار دولار كاستثمارات مباشرة، ثم تم الإعلان عن اتفاق لتبادل العملة المحلية في البلدين عند سقف ثلاثة مليارات دولار.