شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: إيران تكذب وكل اتفاقاتها مع العالم لا تنفذها بصدق والان مع التفاصيل

أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله أن إيران تكذب على العالم بشأن الاتفاق الننوى منذ أن وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الاتفاق النووى.

وقال أحمد الجار الله فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" "إن إيران كانت تقوم بعمليات التخصيب من اليوم الذى وقعت فيه على الاتفاق مع دول الخمس +1".

وتابع الكاتب الكويتى "إيران تكذب وكل اتفاقاتها مع العالم لا تنفذها بصدق، وعلى العالم المتعاون مع النظام الإيرانى أن يدرك أنه نظام غدار ولا يفى باتفاقاته".