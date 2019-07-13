بالصورة.. خلية ارهابية في الكويت

نشرت وزارة الداخلية الكويتية، صور عناصر خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي صدرت بحق عناصرها أحكام من قبل القضاء المصري تصل إلى 15 عاما.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "أعضاء الخلية قاموا بالهرب والتواري عن أنظار السلطات الأمنية المصرية، متخذين الكويت مقرا لهم"، لافتة إلى أن "الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفرادها، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة".

وبينت الوزارة أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية"، لافتة إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن مَن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم".

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وحذرت الداخلية الكويتية من أنها "لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت".