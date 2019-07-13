القوة الجوية: طالبنا باستعادة ألقابنا قبل عامين وابلغنا الآسيوي بذلك

وذكر نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان، أن "الادارة قد فاتحت الاتحاد العراقي لكرة القدم في السادس عشر من تموز لعام 2017، للموافقة على أضافة البطولات التي توج بها القوة الجوية للسنوات (1956-1961-1962-1972-1973)، والتي الغيت بسبب الحكومات السابقة والنظام البائد لتبديل أسم البطولة في ذلك الوقت".وأضاف الزيدي، "لقد فاتحنا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بخصوص الالقاب غير المحتسبة للقوة الجوية، من أجل أضافتها، والاتحاد الآسيوي قال لا مانع لدينا بشرط أضافة البطولات لدى سجلات الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم".

وأوضح ان "التاريخ لا يُلغى، القاب الدوري التي حصل عليها القوة الجوية، يجب أن تضاف لسجل النادي بأقرب وقت ممكن، ويجب على الاتحاد العراقي لكرة القدم تشكيل لجنة خاصة لإعادة النظر بما يخص توثيق البطولات الرسمية التي حصلت عليها الاندية، من أجل توثيقها رسمياً واعتمادها لدى الاتحادين العراقي والآسيوي لكرة القدم".