الشرطة الصومالية تنهي هجوما لـ"الشباب" الإرهابية على فندق‎ بـ"كيسمايو"

أنهت قوات الأمن الصومالية، السبت، هجوما شنته حركة الشباب الإرهابية على فندق في مدينة كيسمايو استمر لساعات.

وقال ضابط بالشرطة الصومالية، حسب وكالة رويترز، إن الهجوم أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 13 قتيلا، وبدأ عندما انفجرت سيارة مفخخة عند مدخل فندق "المدينة" في وسط كيسمايو.

وفي وقت سابق من فجر السبت، أعلن مصدر أمني مقتل وزير سابق للإدارة المحلية وصحفيين خلال الهجوم الإرهابي.

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وكان الفندق يستضيف بشكل خاص رجال أعمال وسياسيين حضروا إلى المدينة من أجل الإعداد لانتخابات رئاسية مقرر إجراؤها نهاية أغسطس/آب، في منطقة جوبالاند، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت إن انتحاريا نفذه قبل أن يقتحم أفرادها الفندق.

وهذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة تفجيرات وهجمات نفذتها حركة الشباب الإرهابية.

وأعلن التنظيم الإرهابي في 2010 مبايعته لتنظيم القاعدة، ثم في 2011 طردت المجموعة من مقديشو على يد قوة الاتحاد الأفريقي التي قوامها 22 ألف جندي.