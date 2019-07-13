الجنرال مارك ميلى: أمريكا لن تشن حربا على إيران على غرار ما حدث مع العراق

ذكر مرشح منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلى، أن إدارة الولايات المتحدة لا تدرس فكرة شن حرب على إيران كتلك التى شنتها على العراق فى 2003.

ونفى ميلى، الذى رشحه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، خلال جلسة استماع أجريت أمس الخميس فى لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس الشيوخ التابع للكونجرس للنظر فى ترشيحه، أن تكون إدارة بلاده تدرس فكرة إرسال 150 ألف عسكرى إلى إيران، كما حدث خلال الحرب على العراق.

وقال ميلى، ردا على سؤال حول هذا الشأن من السيناتور الجمهورى، توماس كوتون: "أفضل عدم مناقشة العمليات الطارئة فى الجلسات المفتوحة، لكن لا أعتقد أن أحدا (فى الإدارة الأمريكية) ينظر بجدية فى أى فكرة مماثلة لما وصفته أنت الآن".

كما أوضح خلال الجلسة قائلا: "لا أعرف ما إذا كانت الحرب مع إيران ستحدث، لكن نشوبها سيؤثر بلا شك بشكل ملموس على توزيع القوات المسؤولة عن أولوياتنا الدفاعية".