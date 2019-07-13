قطريليكس يكشف تفاصيل فجور عصابة الدوحة

نشر موقع قطريليكس، تقريرًا كشف فيه عن تخطى الأسرة الحاكمة في قطر للأعراف والقوانين في منطقة الخليج العربي، لتحقيق مصلحتها والتنكيل بكل من يختلف معها، وكان أخر ضحايا عصابة الدوحة هي الإماراتية هند فيصل القاسمي، التي تزوجت من أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ثم انفصلت عنه وعادت إلى دبي برفقة ابنها، فلاحقتها العصابة القطرية واختطفت نجلها سعود اَل ثاني من مدرسته في إمارة دبي، وإعادته إلى الدوحة.

وقال الموقع فى تقرير نشره بالفيديو أن الأم تحاول منذ 4 سنوات التواصل مع أسرة الأب لحضانة ابنها ولكنه يرفض، مما دفعها للجوء إلى القضاء الذي أصدر حكمه بأحقيتها في استعادة ولدها، ولكن الحكم لم يتم تنفيذه حتى الآن، لكون الأب من اَسرة اَل ثاني وعدم قدرة المحكمة على إجباره على تنفيذ الحكم وإعادة الطفل إلى أمه.

وأضاف أن أمير قطر تميم بن حمد علم بمعاناتها وتواصل معها، ووعدها بإعادة نجلها إليها لكن هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح ولم يتم تنفيذها حتى الآن، وكشف القاسم عن الحالة الصحية الخطيرة التي يعيشها نجلها سعود، وأكدت أنه يعاني من ثقب في القلب منذ ولادته ويحتاج إلى رعاية خاصة، كما تم حرمانه من استكمال دراسته، وتغذيته على الوجبات السريعة التي تتسبب في تردي حالته الصحية وقتله ببطء.