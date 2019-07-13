خارجية إيران دانت تدخلات أميركا بالشؤون الصينية: ندعم بالكامل سياسة الصين الموحدة

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، "التدخلات الأخيرة من قبل الحكومتين الأميركية والبريطانية في الشؤون الداخلية للصين، والأعمال الاستفزازيّة الّتي تقومان بها في تايوان وهونغ كونغ في الأيام الأخيرة".
وأكّد "دعم إيران الكامل لسياسة الصين الموحّدة".
وكانت قد أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ "احتجاج بلاده رسميًّا على موافقة الولايات المتحدة الأميركية على مبيعات أسلحة إلى تايوان بقيمة تتجاوز ملياري دولار أميركي"، مركّزًا على أنّ "مبيعات الأسلحة لتايوان تمثّل اعتداء خطيرًا على القانون الدولي، وأبسط أعراف وقوانين العلاقات الدولية، وهذا الاعتداء على سياسة الصين الموحدة، وكذلك اللجنة الأميركية- الصينية المشتركة".
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