الخارجية الأميركية: الموافقة على بيع مروحيات بـ600 مليون دولار لليونان

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنّ "وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع اليونان مروحيات "MH-60R" متعدّدة المهام ومعدّات تابعة لها"، بقيمة 600 مليون دولار.
وأوضحت في بيان، أنّ "الصفقة تأتي كجزء من المبيعات العسكرية المحتملة لليونان"، لافتةً إلى أنّ "الصفقة من شأنها أن تساهم في دعم قدرات اليونان ضمن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، دون المساس بتوازنات المنطقة".
وجرى تصنيع المروحيات ومعدّاتها، من جانب شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية للصناعات العسكرية والدفاعية.
ومن أجل إتمام الصفقة، على الكونغرس الأميركي عدم الاعتراض عليها في مدّة أقصاها 30 يومًا، وعقب ذلك، يتم تقديم عرض لليونان، ومن ثمّ بدء المفاوضات.
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